Los bomberos dan por extinguido el incendio en el PTR de Zaragoza

La Unidad de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado por extinguido el incendio declarado este pasado domingo en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR). Alrededor de las 12.30 horas se han retirado las dos últimas dotaciones que se encontraban trabajando durante la mañana. Las labores de extinción se han desarrollado en coordinación con los técnicos de la empresa Urbaser, como han informado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Aunque el incendio puede darse por finalizado, durante los próximos días, la Unidad de Bomberos seguirá en contacto con los responsables de la empresa afectada por si se reactivara el humo.

La magnitud del incendio provocó un amplio operativo de Bomberos. El fuego se originó en una campa sin estructura donde se almacenaba material de gran volumen, lo que generó una visible columna de humo y obligó a proteger el resto de naves de la compañía gestora del eco-vertedero zaragozano.

Hasta el lugar se tuvieron que desplazar tres dotaciones de Bomberos, una bomba nodriza pesada, ambulancia, unidad de mando y comunicaciones, una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada de segunda salida y autoescala automática de 30 metros. El operativo permitió controlar las llamas y evitó su propagación.

El incendio ha puesto de nuevo en un recinto marcado por la repetición de este tipo de sucesos en los últimos meses. La hemeroteca refleja que no se trata de un episodio aislado. Entre mayo y septiembre de 2025 se registraron hasta siete incendios, a los que hay que sumar al menos dos más en 2024.

Este lunes por la mañana aún se puede apreciar el humo en el PTR de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

El PTR de Zaragoza acumula más de una decena de incendios significativos desde 2018, con un repunte muy acusado en los dos últimos años. La mayoría tienen un denominador común: se originan en zonas de almacenamiento al aire libre o en naves con grandes cantidades de residuos, como neumáticos, chatarra, cableado o enseres, materiales que facilitan la propagación del fuego.