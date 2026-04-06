Buscan a dos personas desaparecidas en Zaragoza: una es menor de edad
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado las alertas esta tarde
El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas dos alertas por la desaparación de dos personas en Zaragoza, una de ellas menor de edad. Ana T. T. de 13 años fue vista por última vez el pasado 28 de marzo en la capital aragonesa. La joven mide 160 centímetros, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.
La segunda persona que se encuentra en paradero desconocido es Javier José V. R. que fue visto por última vez el pasado 3 de abril en Zaragoza. El joven de 27 años mide 165 centímetros y tiene el pelo y los ojos de color negro. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
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