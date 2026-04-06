Fernando Samper (Forestalia) defiende que la consultora de tres excargos del PAR "valía más" de los 4,3 millones que pagó

Fernando Samper, presidente de Forestalia, ha rechazado la tesis que maneja la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil sobre la compra de Viadós, la consultora de energías renovables constituida por Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, exaltos cargos del PAR. Samper ha asegurado que la empresa consultora "valía más" y ha negado el sobrepago de 443.531 euros que afirma la UCOMA, apoyado en un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

El presidente de Forestalia, que ha participado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ha sido interpelado por esta cuestión. Recogida en las primeras pesquisas de la Guardia Civil, los agentes y el informe del SEPBLAC ven esa diferencia de 443.000 euros respecto a los cuatro millones de euros en los que se habría fijado el contrato entre Forestalia, compradora, y Viadós, la firma vendida por los líderes del PAR. "Lo que pagué en aquel momento es lo que valía la compañía", ha señalado Samper a preguntas de varios senadores.

El jefe de la energética aragonesa ha defendido que Viadós, que luego pasó a llamarse Athmos Sostenibilidad, era "una compañía especializada en el sector y con más de 30 trabajadores". El presidente de Forestalia ha defendido la compra de una empresa que "trabajaba para terceros" con la intención de que "trabajara en exclusiva" para la firma que preside. "Es algo muy sencillo", ha resumido Samper, que ha "garantizado" que no hay ningún sobrepago en la operación entre las dos empresas.

La senadora aragonesa Rocío Divar (PP) y la navarra María Caballero (UPN) han sido las únicas en preguntar sobre esta cuestión a Samper. "Por las valoraciones que teníamos la compañía podía valer incluso más", ha asegurado el presidente de Forestalia sobre Viadós, de la que ha defendido que era "una empresa que podía comprar cualquier tercero". Samper ha insistido posteriormente en que "el precio estaba muy a mercado" y que según algunas valoraciones internas, que ha avanzado que entregará si es necesario, "la compañía tenía un valor superior a cuatro millones de euros".

Vinculación con la política

Las dos senadoras han preguntado a Samper por si la compra de Viadós tenía algún tipo de vincluación con la política. Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile fueron las referencias de la consejería de Medio Ambiente durante el mandato de Marcelino Iglesias. Los tres dirigentes, del PAR, fueron respectivamente consejero, viceconsejero y jefa de gabinete en ese departamento durante aquella etapa, antes de dejar la política y dedicarse a trabajos en el sector privado.

Esta vinculación política es señalada por la UCOMA y ha sido motivo de preguntas en la comisión de investigación. "Estaban fuera de la política y lo saben, luego se fueron a su casa y decidieron constituir una sociedad y dar servicios a terceros", ha resumido Samper, que ha considerado "algo habitual" este tipo de movimientos y ha rechazado que "sea sacado de contexto" por los senadores durante el interrogatorio.

Además de defender el trabajo de Viadós antes de integrarse en Forestalia, el presidente de la compañía ha explicado las vinculaciones de los exaltos cargos con la empresa. De Ana Cristina Fraile ha defendido que es "la directora de Athmos", nombre de la empresa en la actualidad, y de Luis Marruedo ha dicho que es "independiente", pero que actua como "consejero" de Forestalia.