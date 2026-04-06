Fernando Samper (Forestalia) niega en el Senado las "reuniones casi semanales" con el exdirector del Inaga

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha rechazado este lunes haber mantenido reuniones "casi semanales" con Jesús Lobera, exdirector del Inaga, mientras este era el máximo responsable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Samper ha descartado así parte de los informes de la UCOMA, que apoyados en testimonios de funcionarios destacaron esa relación fluida entre el dueño del gigante aragonés de las renovables y el ex alto cargo vinculado al PSOE.

Samper ha admitido "conocer" a Jesús Lobera, pero ha rechazado haber mantenido "reuniones casi semanales" con el exdirector del Inaga, a preguntas de la senadora Rocío Divar (PP). El presidente de Forestalia ha asegurado que Lobera "hablaba más con los técnicos" que con él mismo. Y sí ha señalado como "persona relevante" a Carlos Ontañón, hoy director de Transición y Medio Ambiente dentro de Forestalia.

El presidente de la empresa de energías renovables ha admitido saber que "se reunieron", aunque no ha sabido precisar si los encuentros eran "casi semanales", como citaba la Guardia Civil en sus informes basándose en declaraciones de testigos. "Imagino que hablarían un rato de fútbol, pero lo lógico es que hablaran de los trámites", ha remachado Samper, que ha insistido en que los encuentros fueron también con "otras empresas", una práctica "normal y habitual". Los mismos funcionarios interrogados por la Guardia Civil afirmaron la existencia de estos encuentros, pero destacaron la fluidez en la relación del exdirector del Inaga con Forestalia.

Samper también ha sido preguntado por Andrés Medina, quien fuera secretario general del Inaga y habilitado por Lobera, en la reorganización del organismo, para aprobar expedientes ambientales, una competencia no asignada previamente a su puesto. "No lo conozco y no he estado con él", ha censurado el presidente de Forestalia, que ha sido contundente en su rechazo a lo denominado por Divar como "purga" en la cúpula del instituto ambiental. "El Inaga puede designar puestos de libre designación, de esa forma nace", ha resumido Samper, que ha instado a los senadores a "preguntar a ellos", los mencionados Lobera y Medina, para conocer cómo funcional el organismo autonómico. Samper ha defendido que Forestalia era "uno más de los usuarios del Inaga".

Samper ha participado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo que se celebra desde hace meses en el Senado. Una comparecencia para abordar un préstamo de 17 millones de euros para Arapellet, filial de Forestalia, que ha obviado casi en su totalidad el motivo de convocatoria y se ha centrado en la investigación que el Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel y la Guardia Civil tienen abierta desde hace semanas en torno a Forestalia.