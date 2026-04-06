EN DIRECTO | Fernando Samper (Forestalia), en la comisión del caso Koldo: "Santos Cerdán no ha hecho ningún negocio conmigo"

El presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper, participa este lunes en la Comisión de Investigación del Caso Koldo en el Senado. El jefe del gigante aragonés de las renovables ha rechazado responder a cualquier pregunta sobre Eugenio Domínguez, el ex alto cargo del Miteco señalado por la UCOMA como una pieza capital para el entremado que supuestamente habría dirigido Samper para favorecer el crecimiento de Forestalia en pleno boom de las energías renovables. Sí ha rechazado un vínculo con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, investigado por la UCO y que ha estado en prisión por una supuesta trama de mordidas en las que también aparecieron conexiones con Forestalia. Samper ha asegurado que Cerdán "no ha hecho ningún negocio" con él.

Samper ha iniciado su comparecencia en el Senado a las 11.00 horas y ha aprovechado su primera intervención para recuperar la historia de Grupo Jorge, la empresa familiar con la que comenzó su actividad laboral y de la que se desligó en 2010. El presidente de Forestalia ha asegurado que dejó la compañía familiar "por motivos personales" hace más de 15 años, y aprovechó aquel momento para entrar en el mundo de las energías renovables.

Sobre su entrada en el sector, Samper ha explicado el funcionamiento de las concesiones y los cambios en los métodos de subasta. El presidente de Forestalia ha defendido que con las grandes subastas "podría haber cogido el 80 o 90% de los puntos de toda España", una medida que debía afrontar con 10.000 euros de aval por cada megavatio. "Preferí ser un poco prudente", ha afirmado Samper, que sí ha señalado que en 2016 fue capaz de asumir el 60% de los megavatios puestos a la venta.

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Preguntado por Eugenio Domínguez, Samper ha rechazado responder a esas preguntas. "No voy a decir nada, está bajo secreto". El presidente de Forestalia también ha sido interpelado sobre su relación con Teresa Ribera, exministra del Miteco. Samper ha asegurado que "la conoce" gracias a los medios de comunicación, pero que "nunca" ha mantenido reuniones con ella.