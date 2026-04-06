Muere una motorista francesa en un accidente de tráfico en la A-132 en Murillo de Gállego

Una mujer de nacionalidad francesa ha perdido la vida en el mediodía de este lunes tras una colisión entre dos motocicletas en el punto kilométrico 40,500 de la carretera A-132 en el entorno de Murillo de Gállego.

El siniestro se registró a las 12:35 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso por un choque frontolateral entre ambos vehículos. Según los primeros informes, tras el impacto, una de las motocicletas se salió de la vía por el margen izquierdo.

Como consecuencia del accidente, la conductora de una de las motos falleció en el lugar, mientras que otra persona resultó herida de carácter leve. Hasta el punto del suceso se desplazaron los equipos de asistencia y las autoridades competientes para asegurar la zona y proceder a la elaboración del atestado.

El accidente se produce en las últimas horas de la operación de regreso de la Semana Santa que durante las dos últimas jornadas han multiplicado el tráfico en el Pirineo altoaragonés.

No ha sido el único siniestro que han registrado las carreteras aragonesas en la vuelta a casa. Un accidente de tráfico en la A-2, a la altura de Arcosur, ha provocado importantes retenciones en la tarde de este lunes. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 311, en sentido Barcelona, y ha generado una cola de unos tres kilómetros.

En el accidente se han visto implicados tres vehículos. Según la información disponible, no ha sido necesaria la intervención por daños de gravedad y los conductores han tramitado un parte amistoso. El suceso ha tenido lugar sobre las 15.20 horas.

Se trata del primer accidente mortal en las carreteras aragonesas durante este mes de abril, coincidiendo con el puente festivo. El pasado 26 de marzo, unapersona ha fallecido y tres resultaron heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la carretera A127, en el kilómetro 21, en el término municipal de Tauste. La persona que falleció ocupaba uno de los vehículos y los otros tres heridos viajaban en el otro turismo afectado.

La DGT esperaba 1.535.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras de Aragón durante el periodo vacacional de la Semana Santa, lo que suponía más de 100.000 trayectos respecto al mismo periodo de 2025. El regreso ha sido escalonado, ya que muchas de las personas no contaban con fiesta este lunes.

Los tramos horarios más comprometidos fueron el miércoles de 15.00 horas a 21.00 horas, el jueves 2 de abril, de 8.00 horas a 21.00 horas, el viernes 3, de 11.00 horas a 13.00 horas y de 15.00 horas a 21.00 horas; el sábado 4 de abril de 8.00 horas a 14.00 horas; y finalmente este pasado domingo 5 de abril, de 15.00 horas a 21.00 horas.