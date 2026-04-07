El Gobierno confirma que la ministra Sara Aagesen se reunió con Forestalia en Moncloa en 2024

El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, acudió en febrero de 2024 en su calidad de secretaria de Estado de Energía a un encuentro en Moncloa al que asistieron varias empresas del sector de las renovables, entre las que estaba Forestalia, tal y como ha confirmado este lunes su presidente, Fernando Samper, en el Senado. La confirmación del Gobierno de España llegó horas después de la comparecencia de Samper, en la que rechazó haber mantenido encuentros con Teresa Ribera, en el cargo antes de que Aagesen asumiera el liderazgo de la cartera.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, Aagesen estuvo en ese encuentro en el que estaban el presidente de Forestalia y otras empresas del sector "para hablar de la importancia de la cadena de valor europea frente a Asia". Y es que el presidente de Forestalia ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, donde, entre otras cosas, ha explicado que estuvo en un encuentro con Sara Aagesen en Moncloa.

"Solamente estuvimos con Sara Aagesen, vi al presidente (Pedro Sánchez) a través de un cristal", ha trasladado a la portavoz 'popular', detallando que el encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa porque desde el Ministerio tenían "inquietud" por saber cómo desde Forestalia se iba a desarrollar el tema de los aerogeneradores. Las preguntas del Gobierno de España, según trasladó Samper en su comparecencia en el Senado, se centraron en la incorporación de aerogeneradores de origen asiático, concretamente chino. El interés del Ejecutivo central estaba relacionado con cómo influirían en el proceso. Samper dio por hecho, tras su explicación, que las empresas tecnológicas y de renovables -sobre todo de fotovoltaica- del continente asiático tendrán un papel importante en el desarrollo en Europa de los próximos años.

El presidente de Forestalia ha precisado dicha reunión también acudió el secretario de Estado - director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, además de algún director de Energía. "Hicieron una auditoría, mandamos todo lo que habíamos hecho con estas empresas", ha explicado Samper. En este contexto, el Ministerio de Transición Ecológica insiste en que Aagesen acudió el 2 de febrero de 2024 en su calidad de secretaria de Estado de Energía a este encuentro con más empresas del sector.

Las conexiones de Samper y sus encuentros o relaciones con personal del ministerio fueron una parte central del interrogatorio de este lunes en el Senado. El empresario aragonés rechazó conocer a Teresa Ribera, "solo por los medios", y afirmó que nunca se ha reunido con la exvicepresidenta del Gobierno de España. Sobre Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación Ambiental en el Miteco, Samper no hizo comentarios, amparándose en el "secreto de sumario" que rige la causa. El presidente de Forestalia aseguró que en el futuro, cuando sea llamado a declarar por la Justicia, aclarará sus relaciones, algo de lo que tiene "muchas ganas".

Sobre la directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, Samper se limitó a confirmar que conocía su nombre, pero que tampoco tenía contacto con ella. Gómez Palenque ha sido señalada por varios funcionarios del ministerio en los interrogatorios mantenidos con la Guardia Civil para la investigación, como una persona que ejercía presiones de tipo "político" para, supuestamente, facilitar la tramitación de proyectos de Forestalia.