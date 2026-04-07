En estado de embriaguez y con billetes falsos: así fue la detención de un hombre en Huesca tras robar en coches
Un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio, arrestó en la capital oscense a un varón de 38 años que portaba 25 billetes falsos de 50 euros
Un agente de Policía Nacional, fuera de servicio, detuvo infraganti en Huesca a un hombre de 38 años por el robo en el interior de dos vehículos en un garaje comunitario de la ciudad. Además, se le intervenieron 25 billetes falsos.
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del día 5 de abril, en la zona de ocio del Tubo de Huesca, cuando una patrulla que se encontraba en el lugar observó a un varón, en estado ebrio, que iniciaba un enfrentamiento con un ciudadano, siendo alertados por otros usuarios de la zona de que creían que portaba un arma blanca, por lo que se acercaron para evitarlo.
Al intervenir los agentes, este hombre actuó con agresividad, amenazando y tratando de agredir a los agentes, por lo que procedieron a su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad.
Los agentes realizaron un registro de sus pertenencias, localizando en la cartera, mezclados con billetes de curso legal, 25 billetes falsos de 50 euros. Por tal motivo, desde Comisaría de Policía Nacional se pusieron en contacto con los responsables de establecimientos de dicha zona de ocio, para averiguar si el detenido había llegado a introducir algún billete falso en circulación, no habiendo llegado a pagar en ningún establecimiento con ellos.
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