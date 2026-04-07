Un joven de 20 años resulta herido grave al volcar el tractor que conducía en Huesca

Un joven de 20 años y vecino de la comarca de Sobrarbe ha resultado herido de gravedad tras salirse de la vía por el margen derecho el tractor que conducía en una pista forestal de la localidad oscense de San Juan de Plan.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 13.00 horas de este martes, según ha informado la Guardia Civil, en una pista forestal de tierra que une San Juan de Plan con el ibón de Sen, y ha consistido en la salida de la vía, la caída a un desnivel y el posterior vuelco del tractor.

El herido grave ha sido evacuado y trasladado en helicóptero medicalizado del 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Bielsa, una ambulancia del servicio de emergencias 061, un helicóptero medicalizado del 112 y protección civil.

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La Unidad de Siniestros Viales (UNIS), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, investiga las causas del siniestro.