El PTR de Zaragoza supera la decena de incendios en los últimos años: “Desde este domingo ya no estamos tranquilos en La Cartuja”

El incendio declarado este pasado domingo en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), ya sofocado, de Zaragoza, pone el foco de nuevo en un recinto marcado por la repetición de este tipo de sucesos en los últimos meses. La hemeroteca refleja que no se trata de un episodio aislado. Entre mayo y septiembre de 2025 se registraron hasta siete incendios, a los que hay que sumar al menos dos más en 2024, con fuegos los días 20 de febrero y 26 de abril. Si se amplía la mirada a ejercicios anteriores, también constan incidentes en 2023 y 2022, lo que eleva la cifra a más de diez incendios relevantes en los últimos cinco años. “Desde este domingo ya no estamos tranquilos en La Cartuja”, apunta José María Lasaosa, alcalde del barrio.

La sucesión de avisos ha convertido cada nueva columna de humo sobre La Cartuja Baja en una imagen tristemente reconocible para los vecinos. En la mayoría de los casos, las llamas se han originado en zonas de acopio de residuos, chatarra, cableado, neumáticos o enseres, materiales que favorecen la propagación del fuego y complican la labor de los bomberos.

La escena, asegura Lasaosa, volvió a despertar la preocupación de todo el barrio. “Una vez más, que es un poco el problema que tenemos aquí”, lamenta, en referencia a la sucesión de incendios registrados en las plantas de tratamiento y reciclaje del entorno.

El alcalde recuerda que el año pasado se contabilizaron siete fuegos y que el registrado ahora, en pleno mes de abril, es ya el octavo en menos de un año. “Esto empieza a ser algo recurrente”, advierte.

El repaso de hemeroteca deja una secuencia clara. Solo en 2025 se registraron siete incendios entre mayo y septiembre, una cifra que da dimensión al problema y que convirtió ese verano en uno de los más complicados que se recuerdan en la zona. El 15 de mayo ardió una nave de reciclaje de material eléctrico. Apenas unas semanas después, el 11 de junio, se originó otro fuego en una montaña de residuos metálicos. Ya en agosto, el día 16, las llamas volvieron a aparecer en una zona con neumáticos acumulados, con una columna de humo visible desde toda la ciudad. Y el 16 de septiembre se declaró otro incendio en una parcela exterior con colchones, que obligó a trabajar a los bomberos durante horas.

También hay constancia de incendios en 2023 y 2022, lo que confirma que el problema no es nuevo, sino recurrente en el tiempo. Incluso antes, en marzo de 2018, ya se registró otro incendio en el mismo parque, lo que evidencia que este tipo de sucesos forma parte de la historia del recinto desde hace años.

“Los bomberos hacen un trabajo excepcional y son unos profesionales, pero las consecuencias medioambientales, para la salud humana y también para el subsuelo permanecen una vez que el fuego se apaga”, señala.

Lasaosa informa que se ha creado un grupo de trabajo que ha remitido escritos al Ayuntamiento de Zaragoza y al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para solicitar informes sobre los incendios, conocer qué materiales han ardido, cómo se ha producido la extinción y acceder a las licencias de actividad de las empresas.

Imagen del incendio que se originó el pasado domingo. / Pablo Ibáñez

En el grupo de trabajo participan representantes de los polígonos, asociaciones vecinales y residentes a título individual, con el objetivo de buscar soluciones.

El alcalde también reclama más medios preventivos dentro de las propias instalaciones. Entre las medidas propuestas, cita una mejor formación para los trabajadores, equipos de intervención rápida y la instalación de cámaras termográficas capaces de detectar pequeños focos antes de que se propaguen.

Además, pone el foco en factores como las altas temperaturas, la acumulación de materiales y la posible presencia de baterías de litio entre los residuos.

Problemas de salud

Otra de las inquietudes del barrio tiene que ver con la calidad del aire y los efectos sobre la salud. “Pedimos mediciones periódicas porque no sabemos muy bien qué pasa con materiales como poliuretanos, electrodomésticos o ruedas cuando arden”, explica.

Aunque reconoce la rápida actuación de los bomberos, insiste en que el problema no puede abordarse únicamente cuando el incendio ya se ha producido. A su juicio, la clave está en evitar que se origine. “Nosotros apostamos por la prevención, más allá de la extinción”, subraya Lasaosa.

También critica la falta de información concreta por parte de las administraciones. “Nos hablan en genérico, nos remiten a la normativa, pero seguimos sin respuestas claras”, lamenta.

El alcalde recuerda además que La Cartuja Baja soporta desde hace años una fuerte concentración de infraestructuras vinculadas al tratamiento de residuos, vertederos y depuración. “Al final se decidió que esta zona de la ciudad absorbiera este tipo de servicios, y eso ha generado consecuencias”, señala.

La preocupación, añade, no se limita al barrio, sino que también alcanza a trabajadores de los polígonos y a otras zonas cercanas, como Torrero o Puerto Venecia, en función de la dirección del viento. “Hay cientos o miles de personas que, de una manera u otra, se ven involucradas”, concluye.

Este historial explica por qué cada nuevo incendio, como el de este domingo, no se interpreta ya como un hecho aislado, sino como un episodio más dentro de una cadena que sigue sin romperse.