Detenido un joven por robar una bicicleta valorada en 5.000 euros en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un joven como presunto autor de un delito de hurto de una bicicleta eléctrica de alta gama valorada en 5.000 euros. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 abril, cuando una patrulla policial que realizaba labores de prevención en la vía pública, observó a un individuo circulando a gran velocidad por el carril bici, cometiendo varias infracciones de tráfico al saltarse semáforos en rojo.

Ante esta conducta los agentes procedieron a darle el alto policial e identificarle, mostrando éste inicialmente datos que no coincidían con la documentación que posteriormente portaba, lo que levantó las sospechas de los actuantes. Al preguntarle por la procedencia de la bicicleta, ofreció versiones contradictorias afirmando primero que era de un amigo y después de una persona de su país, sin poder acreditar en ningún momento que fuera de su propiedad.

Tras realizar diversas comprobaciones, los agentes lograron vincular la bicicleta con una denuncia reciente por hurto de dos bicicletas eléctricas de similares características, interpuesta ese mismo día en la Comisaria de Delicias, coincidiendo plenamente el número de serie de una de ellas con la que llevaba esta esta persona, por lo que se procedió a su inmediata detención y traslado a dependencias policiales.

El propietario reconoció sin ninguna duda la bicicleta como suya, destacando además su elevado valor de 5.000 euros cada una de ellas. Se trata de bicicletas eléctricas de alta gama, cuya pérdida supone un perjuicio económico importante.

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Durante su estancia en dependencias policiales, el detenido mostró una actitud poco colaboradora e incluso llegó a insultar gravemente a los agentes, por lo que también fue propuesto para sanción administrativa. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración, mientras que la bicicleta pudo ser recuperada por su legítimo dueño.