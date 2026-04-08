Investigado un conductor en Teruel por adelantar con riesgo de colisión frontal

Un conductor ha sido investigado en Teruel tras realizar un adelantamiento peligroso en carretera, con riesgo directo de colisión frontal en un contexto de visibilidad reducida por condiciones meteorológicas adversas. Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2026 en la carretera nacional N-211, en las proximidades de Martín del Río, si bien se han hecho públicos este miércoles.

La actuación se inició después de que un usuario alertara a las autoridades y aportara un vídeo en el que se aprecia la maniobra: en la grabación se observa a un turismo que invade el carril contrario en un tramo donde el adelantamiento está permitido, aunque las condiciones de visibilidad y adherencia resultaban desfavorables.

Durante la maniobra, el conductor continuó pese a la presencia de un vehículo que circulaba correctamente en sentido contrario; y realizó señales luminosas para advertir al otro conductor, que se vio obligado a desplazarse hacia el arcén para evitar una colisión. Los vehículos llegaron a cruzarse con una separación lateral mínima, lo que evidenció un peligro concreto para los ocupantes de los tres turismos implicados.

Noticias relacionadas

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de Teruel ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Calamocha. Según la normativa vigente, esta conducta puede encuadrarse en el artículo 380 del Código Penal; un tipo de infracción que contempla penas de prisión de seis meses a dos años, así como la privación del derecho a conducir por un periodo de uno a seis años.