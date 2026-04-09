Confirmado por la Guardia Civil: el "timo del asfalto" llega a Zaragoza

La Guardia Civil ha detectado en la provincia de Zaragoza una estafa conocida como el “timo del asfalto”, en la que los autores ofrecen trabajos de pavimentación a precios muy inferiores al mercado, solicitan un adelanto económico y posteriormente desaparecen sin realizar el servicio o ejecutan trabajos de mala calidad.

Según ha informado el instituto armado, este fraude afecta principalmente a particulares, comunidades de vecinos y pequeños negocios.

Los estafadores, que suelen actuar en grupo, se presentan ante las víctimas para ofrecer trabajos de asfaltado, pavimentación o reparación de superficies como accesos a viviendas, caminos o aparcamientos.

Para ganarse la confianza, argumentan que disponen de material sobrante de una obra cercana y que, para no desperdiciarlo, pueden realizar el trabajo de forma rápida y económica.

Además, presionan para aceptar la oferta en el momento al asegurar que se trata de una oportunidad “única y limitada en el tiempo”.

Una vez aceptado el servicio, los afectados pueden adelantar parte del pago y los autores “desaparecen de inmediato”, aunque también puede ocurrir que el trabajo se ejecute con “resultados pésimos” o quede inacabado tras recibir el dinero pactado.

La Guardia Civil señala que las facturas entregadas incluyen datos fiscales y de empresa falsos para aparentar que se trata de un negocio legal del sector de la construcción.

Ante esta situación, el cuerpo recomienda desconfiar de ofertas inesperadas realizadas por desconocidos que se presenten sin previo aviso y ofrezcan precios muy por debajo de lo habitual.

También aconseja evitar decisiones precipitadas, no realizar pagos por adelantado sin garantías y comprobar la legalidad de la supuesta empresa.

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Asimismo, la Guardia Civil anima a que, ante cualquier sospecha, se contacte de inmediato con los agentes y, si se considera haber sido víctima de este fraude, se interponga denuncia en el puesto más cercano.