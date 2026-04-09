Un hombre acaba detenido en Zaragoza por impedir que los Bomberos apaguen un incendio en una vivienda

Un hombre de 58 años ha sido detenido este jueves en Zaragoza tras protagonizar un altercado mientras los bomberos intervenían en un incendio en una vivienda del Actur, en la zona de la calle Ildefonso Manuel Gil. El fuego se ha originado sobre las 17.00 horas, después de que una mujer pidiera auxilio al detectarlo en su casa. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Zaragoza y agentes de la Policía Nacional, que han logrado sofocar las llamas sin que, en principio, se hayan producido daños de gravedad.

Lo más llamativo de la intervención, sin embargo, no ha estado en el incendio, sino en lo ocurrido en plena calle mientras trabajaban los servicios de emergencia. Los bomberos necesitaban talar un árbol para poder acceder mejor a la vivienda afectada. En ese momento, un vecino, nacido en 1968, se ha negado a apartarse y ha permanecido en la zona pese a los continuos requerimientos de los agentes. El varón ha llegado a gritar que no se movía de la zona y que la calle era de todos, según testigos presenciales.

La tensión ha ido en aumento cuando, según se ha visto en la calle, el hombre ha comenzado a increpar a los policías e incluso ha llegado a amenazarles y a intentar agredirles, lo que ha obligado a los agentes a intervenir. Finalmente, ha sido detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad y por obstaculizar la labor de los servicios de emergencia.

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El arresto no tiene ninguna relación con el origen del incendio, sino únicamente con su comportamiento durante la actuación de bomberos y policía en la vía pública. El fuego, por su parte, quedó controlado en poco tiempo y ahora será la investigación la que determine qué provocó las llamas en la vivienda.