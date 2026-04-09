Investigados por robar más de 500 euros en turrones de un supermercado de Los Monegros
La Guardia Civil de Huesca ha identificado a dos mujeres y un hombre, vecinos de Terrassa, como presuntos autores del hurto cometido en un establecimiento de la comarca por valor de 517 euros.
El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Huesca investiga a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto de productos de alimentación navideños en un establecimiento comercial de la comarca de Los Monegros.
La investigación se enmarca en la operación NUGAROSKI y comenzó después de que el pasado 28 de octubre se presentara una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Sariñena. En ella se alertaba de la sustracción de varios productos alimenticios típicos de las fiestas navideñas en un comercio de la zona.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el valor de los artículos robados ascendía a unos 517 euros. Tras hacerse cargo de las pesquisas, los agentes del Equipo ROCA llevaron a cabo distintas gestiones, recopilaron indicios y realizaron averiguaciones que permitieron localizar e identificar a los supuestos responsables.
Finalmente, el pasado 3 de marzo, los agentes procedieron a la investigación de tres personas: un hombre de 54 años y dos mujeres de 33 y 53 años, todos ellos vecinos de Terrassa (Barcelona), como presuntos autores de un delito de hurto.
El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias, que ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Huesca. Los investigados deberán personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
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