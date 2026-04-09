Muere un ciclista de Huesca tras chocar con otra bicicleta en la carretera de Loarre

Un ciclista de 69 años, vecino de Huesca, ha fallecido este jueves a consecuencia de una colisión por alcance con otra bicicleta de carretera en la A-2223, en el término municipal de Loarre, en la provincia de Huesca.

Según han informado desde la Guardia Civil de Huesca, el aviso se ha recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón en la Central Operativa de Tráfico de la Benemérita en torno a las 14.20 horas, indicando que se había producido un accidente de circulación a la altura del punto kilométrico 1.200 de la citada vía, en sentido descendente.

A consecuencia del siniestro, uno de los ciclistas implicados ha fallecido, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza. El otro ha resultado herido leve, por lo que ha sido evacuado y trasladado en ambulancia medicalizada del servicio urgencias del 061 al Hospital San Jorge de Huesca. También se trata de un vecino de la capital oscense de 69 años.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla del Puesto de Gurrea, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y una ambulancia medicalizada del servicio de emergencias 061.

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La investigación de las causas del accidente corresponde al Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro.