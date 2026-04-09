La Policía Nacional alerta: aumentan las estafas de la renta
La Policía Nacional alerta del aumento de estafas que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria, mediante SMS, correos electrónicos y llamadas para robar datos bancarios
La Policía Nacional ha advertido de un incremento de intentos de estafa, aprovechando estas fechas del inicio de la campaña de la declaración de la renta para engañar a los ciudadanos mediante técnicas de suplantación de identidad.
Los delincuentes, haciéndose pasar por organismos oficiales como la Agencia tributaria, envían SMS, correos electrónicos o realizan llamadas telefónicas en los que informan de supuestas devoluciones de dinero o de que existen problemas en la declaración de la renta.
Estos mensajes suelen incluir enlaces fraudulentos que conducen a páginas web que imitan de manera muy profesional a las oficiales, con el fin de recabar datos personales, bancarios o credenciales de acceso de las víctimas potenciales.
Entre los engaños más frecuentes detectados se encuentran aquellos en los que se comunica a la persona afectada que tiene derecho a un reembolso fiscal o que existe una incidencia urgente que debe resolverse de manera inmediata.
Ejemplos de fraude
Como ejemplos de comunicaciones fraudulentas figura el mensaje "Agencia Tributaria: tiene una devolución pendiente de 426,35euro. Acceda aquí para recibirla: http://aeat-devolucion.com"; "AEAT: Detectado un error en su declaración. Evite sanciones accediendo ahora: http://renta-segura.info"; "Dispone de un reembolso fiscal. Complete sus datos bancarios en el siguiente enlace para tramitar el ingreso"; "Aviso urgente: su expediente presenta irregularidades. Si no actúa en 24 horas podría ser sancionado".
Este tipo de mensajes persigue generar sensación de urgencia y apariencia de legitimidad, dos elementos clave para provocar que la víctima actúe sin comprobar la autenticidad del aviso.
Desde Policía Nacional se recuerda que los organismos oficiales nunca nos van a solicitar información sensible a través de enlaces enviados por SMS o correo electrónico, ni exigen pagos inmediatos mediante este tipo de vías.
Igualmente se recomienda verificar siempre la autenticidad de las páginas web, accediendo directamente a través de direcciones oficiales y desconfiar de cualquier notificación que nos solicite datos personales o bancarios.
En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, se aconseja contactar de inmediato con nuestro banco y formular la correspondiente denuncia, presentando toda la documentación que se pueda aportar.
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