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La Policía Nacional alerta: aumentan las estafas de la renta

La Policía Nacional alerta del aumento de estafas que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria, mediante SMS, correos electrónicos y llamadas para robar datos bancarios

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

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ZARAGOZA

La Policía Nacional ha advertido de un incremento de intentos de estafa, aprovechando estas fechas del inicio de la campaña de la declaración de la renta para engañar a los ciudadanos mediante técnicas de suplantación de identidad.

Los delincuentes, haciéndose pasar por organismos oficiales como la Agencia tributaria, envían SMS, correos electrónicos o realizan llamadas telefónicas en los que informan de supuestas devoluciones de dinero o de que existen problemas en la declaración de la renta.

Estos mensajes suelen incluir enlaces fraudulentos que conducen a páginas web que imitan de manera muy profesional a las oficiales, con el fin de recabar datos personales, bancarios o credenciales de acceso de las víctimas potenciales.

Entre los engaños más frecuentes detectados se encuentran aquellos en los que se comunica a la persona afectada que tiene derecho a un reembolso fiscal o que existe una incidencia urgente que debe resolverse de manera inmediata.

Ejemplos de fraude

Como ejemplos de comunicaciones fraudulentas figura el mensaje "Agencia Tributaria: tiene una devolución pendiente de 426,35euro. Acceda aquí para recibirla: http://aeat-devolucion.com"; "AEAT: Detectado un error en su declaración. Evite sanciones accediendo ahora: http://renta-segura.info"; "Dispone de un reembolso fiscal. Complete sus datos bancarios en el siguiente enlace para tramitar el ingreso"; "Aviso urgente: su expediente presenta irregularidades. Si no actúa en 24 horas podría ser sancionado".

Este tipo de mensajes persigue generar sensación de urgencia y apariencia de legitimidad, dos elementos clave para provocar que la víctima actúe sin comprobar la autenticidad del aviso.

Desde Policía Nacional se recuerda que los organismos oficiales nunca nos van a solicitar información sensible a través de enlaces enviados por SMS o correo electrónico, ni exigen pagos inmediatos mediante este tipo de vías.

Igualmente se recomienda verificar siempre la autenticidad de las páginas web, accediendo directamente a través de direcciones oficiales y desconfiar de cualquier notificación que nos solicite datos personales o bancarios.

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En caso de haber sido víctima de este tipo de estafa, se aconseja contactar de inmediato con nuestro banco y formular la correspondiente denuncia, presentando toda la documentación que se pueda aportar.

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