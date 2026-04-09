Susto en Zaragoza: un incendio junto a la plaza Europa dispara las alarmas en el centro de la ciudad por el intenso olor a humo

Un incendio originado junto al Ebro en Zaragoza ha disparado las alertas en varios barrios de la ciudad, sobre todo en el centro por el fuerte olor a humo que se ha expandido con rapidez y la humareda que era visible a varios kilómetros de distancia. Los Bomberos de Zaragoza han recibido la alerta en torno a las 20.10 horas por parte de ciudadanos desde varios puntos de la capital aragonesa. Todos alarmados por las consecuencias de un fuego que han sofocado con rapidez.

Fuentes oficiales del ayuntamiento han asegurado a este diario que a las 20.33 horas ya estaba extinguido, que el incendio se había originado en una zona de matorral bajo el puente de La Almozara y en el entorno próximo a la plaza Europa, por la que numerosos vehículos circulan en esa franja horaria y que también se han visto sorprendidos por la intensa humareda. Residentes y viandantes de La Almozara, el Actur, el Casco Histórico o el Arrabal han podido ver en directo las consecuencias de un fuego que en esos momentos nadie sabía de dónde procedía.

Algo similar ha ocurrido en todo el centro de la ciudad, donde la alerta llegaba en muchos rincones por el fuerte olor a humo que se ha expandido con rapidez en todo el entorno más próximo, como la plaza del Pilar, la de España e incluso Independencia. Era un indicador incontestable de que había un incendio que podía ser importante pero que nadie identificaba dónde se podía estar produciendo.

De momento se desconocen los motivos que han originado este incendio en la zona de matorral de la ribera del Ebro próxima al puente de La Almozara y la plaza Europa. se investigarán para esclarecer lo ocurrido pero todo ha quedado en un susto, ya que no hay daños personales que lamentar con este alarmante episodio.

No obstante, por el lugar donde se ha producido el fuego, no parece que haya sido algo fortuito. Concretamente, la zona que ardió durante esa media hora se encontraba bajo las escaleras que dan acceso a la ribera en la plaza Europa, en el lado más próximo al parque de San Pablo. Incluso después de extinguirlo los Bomberos, el fuerte olor a humo bajo estas escaleras de hormigón persistía, ya sin humareda, y el calor procedente de la zona aún se dejaba notar sobre las escaleras que bajan hacia el Ebro.