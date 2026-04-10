Detenido en Zaragoza un hombre tras robar en una furgoneta y morder a su dueño en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo otro de robo con violencia, tras ser sorprendido in fraganti mientras sustraía efectos del interior de una furgoneta. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles 8 de abril, en una calle del barrio de la Almozara.

Los agentes, que se encontraban prestando servicio de paisano, acudieron al lugar tras ser comisionados por la Sala CIMACC 091, donde se alertaba de una pelea entre dos varones. A su llegada, observaron cómo uno de ellos retenía al otro mientras manifestaba que acababa de robarle en su vehículo. Los agentes se identificaron inmediatamente y separaron a ambas partes, momento en el que el sospechoso intentó huir, siendo interceptado y reducido utilizando la mínima fuerza imprescindible.

La víctima relató que había dejado su furgoneta perfectamente cerrada y al regresar, sorprendió a esta persona manipulando el interior tras haber accedido al vehículo. Al tratar de impedir su huida, el presunto autor reaccionó de forma violenta, llegando incluso a golpearle y morderle en una mano.

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Durante el cacheo superficial realizado en dependencias policiales, se localizaron entre sus pertenencias dos llaves modificadas de pequeño tamaño, herramientas comúnmente empleadas para forzar cerraduras de vehículos y candados de seguridad en furgonetas de reparto. El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, incluyendo varios en las últimas semanas, fue puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos tras prestar declaración.