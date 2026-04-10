Detenidos cuatro menores por robar material deportivo de un centro comercial de Zaragoza para revenderlo por Wallapop
La Policía Nacional detuvo en Zaragoza a cuatro menores, de entre 14 y 17 años, acusados de robar material deportivo valorado en más de 11.000 euros.
Agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional han investigado y detenido en Zaragoza a cuatro menores de entre 14 y 17 años por su presunta implicación en la sustracción de material deportivo en dos establecimientos comerciales y su posterior venta a través de aplicaciones online de segunda mano.
La investigación se inició a principios de año, después de que los agentes recibieran informaciones sobre la actividad de un grupo de menores que, supuestamente, accedía a los almacenes de dos tiendas de venta de material deportivo para sustraer productos como zapatillas y ropa deportiva.
Según la información policial, los artículos robados eran puestos después a la venta en plataformas de compraventa por internet. Los responsables de los establecimientos afectados valoraron el material sustraído en más de 11.000 euros, ya que los hechos se habrían repetido en diversas ocasiones.
A lo largo de la investigación, los agentes lograron determinar la presunta participación de cuatro menores de edad, todos ellos residentes en el barrio zaragozano de Torrero.
El pasado 26 de marzo, la Policía Nacional llevó a cabo de forma simultánea cuatro entradas y registros en los domicilios de los investigados. En esos registros, los agentes localizaron parte del material sustraído que, según la investigación, todavía no había sido vendido. El valor aproximado de los efectos recuperados asciende a unos 2.000 euros.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, los cuatro menores fueron entregados a sus representantes legales. Posteriormente, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Menores, que se ha hecho cargo de la instrucción del procedimiento.
- Los extranjeros se fijan en Aragón para comprar vivienda: rumanos y marroquís encabezan el ránking
- El pueblo de Aday Mara en Aragón: una 'acogedora' villa a la que el flamante campeón de la NCAA acude cada verano
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Mariona se ha puesto enferma, lo conveniente es que descanse
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Aragón que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- El museo que recuerda que Zaragoza tuvo el mayor puerto fluvial de la Hispania romana: 'En el siglo II, la ciudad debió de ser extraordinaria
- Los barrios de Zaragoza donde más se fijan los extranjeros para comprar vivienda
- Las obras en el Huerva terminarán en menos de un año: la reforma que transformará la relación de Zaragoza con su 'otro' río
- El restaurante favorito de Aday Mara: un clásico de la gastronomía de Zaragoza especialista en un plato tradicional