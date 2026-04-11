Un hombre se sube al capó de su coche y acaba herido grave tras una discusión en Zaragoza

La mañana de este sábado ha arrancado con una mezcla de tensión y surrealismo en el barrio de Jesús de Zaragoza, donde una discusión de pareja en un bar de la zona ha terminado con un hombre herido grave y trasladado al hospital tras ser atropellado presuntamente por su propia pareja.

Según las primeras informaciones, el altercado se ha producido en torno a las 9.00 horas. Tras la discusión, la mujer trató de abandonar el lugar en su vehículo y el hombre se colocó delante del coche, llegando incluso a subirse al capó cuando esta inició la marcha. Lejos de apartarse, permaneció agarrado al turismo hasta que, en la confluencia de las calles Aguarón y José Oto, el vehículo colisionó con una furgoneta que circulaba por la zona.

Como consecuencia del impacto, el varón sufrió heridas de gravedad, especialmente una importante hemorragia en una pierna, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia en el mismo lugar del accidente antes de ser evacuado al hospital por los servicios sanitarios.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia del 061, que se hicieron cargo tanto de la asistencia al herido como de la regulación del tráfico y la investigación de lo ocurrido.

La conductora fue detenida por agentes de la Policía Nacional. Además, dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó tras el accidente.