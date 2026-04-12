La Guardia Civil de Huesca rescata a una persona enriscada en una senda cerrada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

La Guardia Civil tuvo que rescatar el pasado viernes 11 de abril a un excursionista madrileño de 29 años que realizaba una ruta por una senda cerrada en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla. El hombre se encontraba en las inmediaciones de la Senda de los Cazadores, un itinerario que permanece clausurado por la peligrosidad estacional, cuando quedó enriscado y no pudo continuar la marcha. Tras recibirse el aviso, se activó un operativo formado por efectivos del GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca.

Los agentes sobrevolaron la zona, localizaron al senderista y procedieron a su evacuación en helicóptero hasta la Pradera de Ordesa. Una vez allí, pudo continuar por sus propios medios, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Este rescate se enmarca en una semana de intensa actividad para los especialistas de montaña en el Pirineo aragonés, donde entre el 6 y el 12 de abril se han sucedido varias intervenciones en diferentes puntos.

El 6 de abril, dos senderistas belgas de 19 años tuvieron que ser auxiliados tras quedar enriscados en el Ibón de Ip, en Canfranc. Un día después, el 7 de abril, un esquiador de montaña de 45 años, vecino de la provincia de Lérida, sufrió una caída en las inmediaciones del pico Vallibierna, en Benasque. El hombre se golpeó contra unas rocas y presentaba una herida sangrante en la rodilla, además de rasguños en el rostro. Fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque y posteriormente trasladado al centro médico de la localidad.

Ese mismo día se produjo una segunda intervención cuando dos piragüistas, dos mujeres de 44 y 50 años vecinas de Madrid, se perdieron mientras navegaban por el embalse de Canelles, en el término de Viacamp y Litera. Tras ser localizadas desde el aire, fueron evacuadas hasta el aparcamiento del embarcadero de Corsa, en la provincia de Lérida.

Imagen de archivo de trabajos del GREIM de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés. / Gobierno de Aragón

La sucesión de avisos continuó el 9 de abril, cuando tres montañeros que se encontraban en la zona de los Ibones de Pondiellos, en Sallent de Gállego, requirieron ayuda después de que uno de ellos, un hombre de 65 años, sufriera un deslizamiento por una pendiente. Como consecuencia, presentó laceraciones en los brazos y una contusión en el tórax. Tras ser rescatado, fue trasladado en ambulancia al hospital de Jaca.

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A estas actuaciones se suman otros dos rescates de esquiadores de montaña. El 10 de abril, un hombre de 35 años vecino de la provincia de Teruel tuvo que ser evacuado en el entorno del embalse de Llauset, en el Parque Natural Posets-Maladeta, al sufrir mareos y vómitos durante la actividad. Ya el 12 de abril, la Guardia Civil volvió a intervenir en Benasque para asistir a otro esquiador herido en una pierna tras una caída durante el descenso del pico Aneto, en las inmediaciones del Portillón Superior.