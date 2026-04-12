Un incendio en un piso de Zaragoza deja un herido con quemaduras leves y varios afectados por humo, entre ellos un bebé
Las llamas comenzaron sobre las 22.00 horas del sábado y quedaron extinguidas en unos 40 minutos sin que nadie tuviera que ser trasladado al hospital
La noche del sábado dejó momentos de nervios en la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza, en el barrio de Las Delicias, tras el incendio declarado en una vivienda situada en una de las primeras plantas de un edificio de 11 alturas. La alarma se dio alrededor de las 22.00 horas cuando comenzaron a salir llamas y una densa humareda del piso, lo que enseguida puso en alerta a los vecinos.
En el interior de la vivienda había cinco personas, entre ellas un bebé, que tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Afortunadamente, ninguno de los afectados presentaba heridas de gravedad. Uno de los inquilinos sí sufrió quemaduras leves en pies y manos, aunque no fue necesario trasladarlo al hospital.
Los bomberos actuaron con rapidez y lograron sofocar el fuego en unos 40 minutos. Después revisaron tanto el piso afectado como las viviendas cercanas para comprobar que no quedaban focos y que el resto del edificio estaba en buen estado.
Aunque el incendio resultó muy aparatoso por la gran cantidad de humo que se acumuló en la zona, la rápida intervención evitó males mayores. La peor parte se la llevó la vivienda, que quedó muy dañada y prácticamente inhabitable. Por el momento, se están investigando las causas que pudieron originar el fuego.
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