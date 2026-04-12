Un preso agrede a un funcionario en la cárcel de Daroca: “No es un hecho aislado”

Este domingo se ha producido una agresión a un funcionario en el Centro Penitenciario de Daroca, según informa el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), en un comunicado. El interno habría golpeado el sábado al jefe de Servicios cuando este acudía a comprobar su estado después de que no respondiera a los requerimientos de las funcionarias del módulo.

De acuerdo a la versión trasladada por el sindicato, los hechos se han producido cuando un preso clasificado en régimen de artículo 75.2 permanecía en su celda sin contestar a las indicaciones del personal. Ante esta situación, se dio aviso al jefe de Servicios, que se desplazó hasta el módulo para verificar el estado del interno.

Fue en el momento de la apertura de la celda cuando, según fuentes sindicales, el interno reaccionó de forma sorpresiva y violenta, propinando un fuerte golpe en el rostro al responsable del servicio.

La rápida intervención del resto de funcionarios permitió reducir al agresor y recuperar el control de la situación. Posteriormente, el interno fue trasladado al departamento de aislamiento, de acuerdo con la información facilitada por el sindicato.

Desde TAMPM aseguran que por el momento se desconocen las causas concretas de la agresión, aunque insisten en que este episodio “no es un hecho aislado”, sino uno más dentro de la escalada de violencia que, denuncian, se viene registrando en los centros penitenciarios.

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El sindicato ha lamentado lo ocurrido, ha deseado una pronta recuperación al funcionario agredido y ha destacado la actuación de los trabajadores que intervinieron, cuya profesionalidad, subrayan, evitó consecuencias más graves: "Seguiremos denunciando esta situación insostenible. Porque, como venimos advirtiendo, el abandono institucional puede tener consecuencias irreparables", terminan desde TAMPM.