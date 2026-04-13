Detenido un conductor en Zaragoza tras chocar contra un poste del tranvía bajo los efectos del alcohol

Un conductor de 41 años fue detenido este pasado domingo en Zaragoza por la Policía Local después de provocar un accidente con heridos mientras circulaba bajo los efectos del alcohol. El siniestro se produjo a las 6.40 horas de la mañana y estuvieron involucrados el conductor y otra persona que le acompañaba en el vehículo.

El siniestro tuvo lugar en Vía Ibérica, una de las principales arterias de salida de la capital de Aragón, donde el vehículo acabó colisionando contra un poste del tranvía. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron agentes y servicios de emergencia, que atendieron la incidencia y comprobaron el estado en el que se encontraba en ese momento el conductor.

A la llegada de los policías, el hombre se encontraba visiblemente afectado, tambaleándose y apoyado sobre su propio turismo, lo que hizo sospechar a los agentes de que podía encontrarse bajo los efectos del alcohol. Tras practicarle la correspondiente prueba de alcoholemia, esta arrojó un resultado positivo de 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una tasa muy superior a la permitida.

Ni el conductor del vehículo ni su acompañante sufrieron heridas de consideración. Como consecuencia de los hechos, fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.

El vehículo fue retirado por los servicios municipales y trasladado al depósito, mientras que el arrestado quedó posteriormente a disposición judicial.

En este sentido, la Policía Local de Zaragoza insiste en que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida del conductor y del resto de ciudadanos, por lo que pide la máxima responsabilidad cívica.

Dos detenidos más

Además de esta detención, la Policía Local ha informado este lunes de otros dos arrestos practicados en las últimas horas en Zaragoza por delitos relacionados también con la seguridad vial. En ambos casos, los conductores están siendo investigados por la presunta falsificación de sus permisos de conducir.

En uno de estos dos sucesos también se produjo un accidente de tráfico, en el que una de las personas implicadas resultó herida con lesiones en un brazo, por lo que tuvo que ser atendida.