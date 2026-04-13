Rescatado en el Aneto un esquiador con la tibia rota

Tres esquiadores que realizaban una actividad de montaña tardarán en olvidar la fecha del domingo 12 de abril. Sobre las 13.30 horas tuvieron que avisar a los servicios de emergencia mientras descendían por las inmediaciones del Portillo Superior del pico Aneto, en el término municipal de la localidad oscense de Benasque. Uno de los deportistas sufrió un accidente en el que acabó con una pierna rota y varias contusiones de diversa gravedad.

El GREIM de Benasque se trasladó al lugar inmediatamente para socorrer a los tres deportistas. Al llegar comprobaron que uno de ellos se había caído en el descenso por un terreno rocoso y escarpado. En el accidente sufrió una fractura de tibia, un golpe en el tórax y varias contusiones en la zona de la cara.

Los servicios de emergencia se desplazaron en coche hasta la zona más cercana para posteriormente continuar a pie debido a las inclemencias climatológicas. Las condiciones climatológicas adversas incluso obligaron a sumar más efectivos al rescate.

Tras localizar al esquiador accidentado, el GREIM lo evacuó a pie en una camilla UTE 2000 y realizó un rápido descenso de 1.000 metros con un sistema de retención con cuerda. A la llegada a los Llanos del Hospital, el herido fue transferido a una ambulancia para ser trasladado al hospital de Barbastro.

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El dispositivo de rescate contó también con el apoyo del personal del Refugio de la Renclusa y de los Llanos del Hospital.