El fondo danés CIP solicita personarse en el caso Forestalia por el Clúster del Maestrazgo

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), el fondo danés que según la Guardia Civil es propietario de los 20 parques eólicos de las 22 instalaciones renovables que forman el Clúster del Maestrazgo, ha solicitado personarse en el llamado caso Forestalia para "aclarar la situación y evitar nuevas confusiones". La empresa danesa, que habría comprado a la firma creada por Fernando Samper hace quince años por unos 500 millones de euros, según algunos medios de comunicación, pide entrar a formar parte de una causa que investiga, entre otros asuntos relacionados con Forestalia, la tramitación del Clúster del Maestrazgo.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el fondo danés considera que "las informaciones aparecidas en prensa sobre estas actuaciones reflejan una confusión entre los parques eólicos propiedad de CIP (Proyecto eólico Teruel Clúster Maestrazgo) y dos plantas fotovoltaicas (Masía I y Masía II)", de las que CIP asegura no ser propietario y "no guardan relación alguna" con el proyecto eólico.

El fondo se muestra dipuesto a "contribuir a aclarar la situación y evitar nuevas confusiones", por lo que han pedido, en nombre de las sociedades titulares del proyecto, "en calidad de parte perjudicada, en la vista de medidas cautelares, en caso de que finalmente tenga lugar". Ese proceso fue paralizado hace unas semansa por el juez, ante la magnitud del caso y con el objetivo de que las partes ya personadas pudieran estudiar bien la documentación para fijar sus posiciones.

"CIP es el mayor inversor a nivel mundial dedicado en exclusiva a proyectos de transición energética y cuenta a nivel global con un porfolio de proyectos con una generación superior a 160GW en más de 30 países y con presencia local gracias a una red de más de 2.300 empleados", defiende el fondo danés en su comunicado.