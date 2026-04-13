El fuerte viento derriba un árbol de grandes dimensiones en el centro de Zaragoza
El incidente más destacado se ha producido en la calle Florida, donde un árbol cayó sobre varias motos y vehículos sin ocasionar daños personales
El viento ha vuelto a ser protagonista en Zaragoza. A pesar de que el día ha resultado bastante tranquilo, las rachas de elevada intensidad han provocado el derribo de un árbol de grandes dimensiones en la calle Florida, junto a la Avenida de Cesáreo Alierta.
La Unidad de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido el aviso poco después de las diez de la mañana. Una vez en el lugar han comprobado que no se habían producido daños personales, aunque sí materiales. Los equipos de emergencias han acudido con una unidad de mando y comunicaciones y una autoescala automática de 30 metros. En poco menos de una hora ha quedado solventado el incidente.
El árbol ha caído sobre varias motos y coches estacionados en la calle, lo que les ha causado desperfectos.
Este ha sido el incidente principal de la jornada. A esta hora de la tarde no se han recibido más avisos de consideración en Zaragoza capital. De hecho, el día ha sido incluso más tranquilo de lo que en un principio cabía esperar, dada la fuerza con la que está sopolando el viento, como han confirmado fuentes municipales consultadas por este diario.
Durante la pasada madrugada de este lunes también se produjo la caída de árboles en la calle Isla Gran Canaria, en el barrio de las Fuentes en Zaragoza. La Unidad de Bomberos se desplazó con una bomba urbana pesada, una autoescala automática de 30 metros y una bomba urbana ligera. En poco más de una hora quedó cerrado el parte de la incidencia.
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