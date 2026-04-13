La mujer que atropelló a su pareja en Zaragoza y le provocó la pérdida de una pierna ingresa en prisión provisional

La mujer que atropelló el pasado sábado a su pareja en el barrio de Jesús de Zaragoza ha entrado en prisión provisional por un delito de homicidio en grado de tentativa. Como consecuencia del incidente, ocurrido a primera hora de la mañana, el varón ha perdido una pierna. Además, la investigación ha tenido en cuenta que la acusada dio positivo en el control de alcoholemia practicado instantes después.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, después de una fuerte discusión en un bar de la zona. Según la investigación, la mujer trató de abandonar el lugar en su vehículo y el varón se colocó delante para impedir que se marchara. En ese momento, llegó incluso a subirse al capó y permaneció agarrado al coche mientras este circulaba.

El incidente acabó en la confluencia de las calles Aguarón y José Oto, donde el turismo colisionó con una furgoneta que circulaba por la zona. Como consecuencia del impacto, la pierna de la víctima quedó atrapada entre ambos vehículos, provocándole heridas de extrema gravedad.

Los servicios sanitarios tuvieron que atender al herido en el mismo lugar del accidente y le colocaron un torniquete para contener la hemorragia antes de su traslado urgente al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente no se pudo evitar la amputación de la extremidad.

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El conductor de la furgoneta implicada en el choque resultó ileso, sin presentar heridas de gravedad ni necesidad de traslado hospitalario.