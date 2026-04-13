Robo de joyas con gran violencia: detenido en Zaragoza un joven de 20 años que se ensañaba con personas de edad avanzada
El arrestado seleccionaba a sus víctimas por su vulnerabilidad, sustrayendo joyas y utilizando la fuerza, como ocurrió en Plaza España y en el Paseo Ruiseñores
La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de varios robos con violencia cometidos en Zaragoza. Según la investigación realizada hasta la fecha, el ahora arrestado actuaba principalmente mediante el conocido procedimiento del tirón de cadena, una modalidad delictiva en la que sorprende a sus víctimas para arrebatarles de forma muy brusca las joyas que portan.
La mayoría de los hechos se habrían cometido sobre personas de edad avanzada, a las que supuestamente elegía por considerarlas más vulnerables y con menor capacidad de reacción. Este tipo de robos, además de las pérdidas materiales, suele generar una gran sensación de inseguridad entre las víctimas, especialmente por la violencia empleada en el momento del asalto. Esto, unido a la elevada edad de las víctimas, genera momentos de gran tensión.
La detención se produjo el 9 de abril, tras una investigación llevada a cabo por agentes de Policía Judicial, en colaboración con efectivos de Seguridad Ciudadana, que permitió identificar al presunto autor de varios hechos denunciados en distintos puntos de la ciudad.
El 30 de enero, en la calle Boggiero, el detenido sustrajo mediante un fuerte tirón una cadena de oro con colgante a una mujer que caminaba por la vía pública. Unos días más tarde, el 10 de febrero, en la calle Ramón y Cajal, abordó a un hombre en el interior de su vehículo, al que sustrajo varias joyas tras sujetarle el rostro para impedir su reacción.
Por otra parte, el 19 de febrero, en Plaza España, robó con violencia una cadena de oro a un hombre, al que también golpeó en el pecho y en la calle Torrenueva empujó violentamente por la espalda a una mujer que cayó al suelo. Posteriormente, le sustrajo una cadena.
El Paseo Ruiseñores fue el escenario de otro asalto el 7 de abril. Abordó a su víctima mediante un engaño, solicitándole una dirección para, seguidamente, arrancarle la cadena y huir del lugar a la carrera.
El 6 de abril, en un portal de la avenida Pablo Ruiz Picasso, accedió junto a un matrimonio de avanzada edad y, aprovechando el momento de entrada al ascensor, agarró a la mujer por el cuello, la arrojó al suelo y le sustrajo una cadena de oro, resultando lesionada. El día 9, en la calle Compromiso de Caspe, cometió un nuevo tirón de cadena a un hombre con movilidad reducida, dándose posteriormente a la fuga, según han confirmado fuentes policiales.
Vendía las joyas
Fruto de las gestiones de investigación, los agentes pudieron comprobar que el detenido había vendido joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa de oro horas antes de su detención, recuperándose algunas de ellas.
El detenido cuenta con un amplio historial policial, con más de una decena de detenciones por hechos similares en los últimos meses, destacando la rapidez y reiteración en la comisión de estos delitos. Pasó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.
Asimismo, los investigadores no descartan que pudiera haber más víctimas relacionadas con este mismo autor, por lo que se continúa con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.
La Policía Nacional anima a cualquier persona que haya podido ser víctima de un hecho de similares características a que lo denuncie, ya que su colaboración puede resultar clave para el avance de la investigación.
Estos son los consejos que ofrece la Policía Nacional para caminar seguros por la calle:
- Evitar portar objetos de valor visibles en la vía pública, especialmente en zonas concurridas.
- Mantener una actitud de alerta ante personas desconocidas que se aproximen de forma sospechosa.
- En accesos a portales o ascensores, no permitir la entrada a personas desconocidas sin verificar su intención.
- Ante cualquier intento de robo, no oponer resistencia que pueda poner en riesgo la integridad física.
- En caso de ser víctima o testigo, llamar de inmediato al 091 y facilitar la mayor información posible.
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