Un empresario de Pedrola acusa a una compañía sevillana de apropiarse de tres camiones

La presunta sustracción de tres camiones a una empresa de Pedrola (Zaragoza), Alquiler Sostenible, ha sentado en el banquillo de los acusados al propietario de una compañía sevillana, Álvaro Trans SL, a quien se acusa de hacer desaparecer las tres unidades una vez que firmaron sendos contratos de alquiler a finales del mes de noviembre de 2021. "No hemos sabido qué ha pasado", ha declarado el perjudicado en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha detallado que ha sufrido una merma económica de 157.000 euros con la 'pérdida' de estos tres camiones, la cual ha negado el acusado al defender que permanecen en el taller.

En cualquier caso sí que pudieron recuperar otros siete camiones que también quedaron reflejados en otros contratos de alquiler, los cuales se firmaron una vez que el acusado, Juan María S. J., abonó una deuda de 20.000 euros que había contraído meses atrás en unas operaciones similares. Por eso volvió a confiar en realizar más operaciones con la empresa sevillana, desde donde también les facilitaron tres cheques como "garantía" de pago. "Pero nos vinieron devueltos. Le hemos dado todas las vueltas y aún no entendemos por qué eran impagados", ha lamentado.

Ha sido un juicio que se ha celebrado ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahora, ante quien ha comparecido en primer lugar el acusado. "Le dije que yo no podía pagar más porque estaba totalmente arruinado y bloqueó los once camiones menos los tres que estaban en el taller", ha detallado este varón, a quien el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza envió un requerimiento en el mes de septiembre de 2022 para que devolviera esos camiones. "¿Cómo los voy a devolver si están en el taller?", se ha preguntado.

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"Arruinarme es el único beneficio que he tenido", ha continuado Juan María a preguntas del ministerio fiscal, que al igual que la acusación particular a cargo del abogado Antonio Gerbolés solicita penas de prisión por un delito de estafa. En esta misma petición de condena también se incluye la devolución de los tres camiones