Una mujer defiende que su sobrina sufrió una pesadilla pero no una agresión sexual en Zaragoza: "Sintió que un hombre le atacaba"

Una mujer, Lucidalia G. A., y un amigo, Robert R. A., han sido juzgados este lunes por una presunta agresión sexual a la sobrina de ella. Porque la joven ha declarado que ambos le desnudaron y que Robert R. A. le penetró vaginalmente, aunque los dos acusados se han declarado inocentes en el juicio que se ha celebrado a partir de las 09.30 horas en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y es que Lucidalia G. A. ha defendido que todo se trata de una pesadilla que sufrió la propia denunciante -"sintió que un hombre le atacaba", ha dicho- y su amigo ha expuesto que no supo nada más de la joven desde que ella se metió a dormir en uno de los dormitorios de la vivienda en la madrugada del 28 de septiembre de 2023.

"Yo vine de Tenerife por la tarde, me llegó un paquete y me acerqué a recogerlo (a casa de Lucidalia). Se encontraba con su sobrina, estaban cenando, y me invitaron a un picoteo. Empezó a sentirse mal, escuché arcadas en el baño y después fue cuando ya empezó a beber ron sin Coca Cola. Recuerdo que estaba bastante entretenida con el teléfono y en preguntarme por mi sueldo", ha declarado Robert P. A., quien ha manifestado que la denuncia puede responder a "un tema económico". "Lucidalia siempre decía que su sobrina mentía mucho", ha aclarado.

Dos acusados

Sobre lo sucedido ha añadido su compañera de banquillo que tuvo que llevar a la cama a su sobrina, "le desnudé y le tapé" según ha verbalizado ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. "Igual pasaron 20 minutos hasta que gritó y dijo que había sentido que un hombre le atacaba", ha continuado esta misma mujer a preguntas del fiscal. "Se durmió y no se despertó hasta las once", ha proseguido Lucidalia G. A.

Y no fue hasta finales del mes de octubre cuando se interpuso la denuncia de este episodio en el que ha abundado la víctima. "Primero llegó mi tía y luego él (a la habitación). Ella me quitó la ropa y se fue a decirle que yo estaba dormida. Luego entraron los dos y empezaron a tocarme todo el cuerpo", ha precisado. Es un relato "espontáneo" y "fluido" según han detallado las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que se entrevistaron con ella.

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Por todo ello, el ministerio fiscal solicita cuatro y cinco años de prisión para Robert R. A. y Lucidalia G. A., defendidos por la abogada Marina Ons, mientras que la acusación particular a cargo de la abogada Claudia Melguizo eleva su petición de condena hasta los once y los cinco años de cárcel. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza. El juicio ha quedado visto para sentencia.