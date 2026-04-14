BNP Paribas reclama a una constructora ruinosa la excavadora que subastó en Zuera

Una entidad bancaria ha reclamado este martes en Zaragoza la devolución de una máquina excavadora que una constructora ruinosa vendió en una subasta en Zuera cuando todavía era propiedad del banco. Es, al menos, lo que ha denunciado un trabajador de BNP Paribas al aludir a un contrato de leasing que en 2019 se suscribió con la compañía Ireguaexca Rioja SL, cuyo administrador, José Antonio C. M., alias Robin, ha alegado que desconocía su contenido. Tanto es así que pensaba que ese contrato correspondía a un préstamo monetario aparte de aclarar que pudo subastar este mismo activo porque recibió el visto bueno del Registro de Bienes e Inmuebles a la hora de certificar que pertenecía a la empresa constructora.

"Yo siempre he pensado que (el contrato) era un préstamo, nadie me dijo que eso era un leasing. Fuimos yo y mi socio a la notaría, se firmó y ya está. Lo que me leyeron fueron el tiempo y las cuotas (...) Desde los 16 años he trabajado en la construcción, no tengo ninguna formación académica", ha declarado el acusado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha relatado que se vio obligado a subastar esa máquina y otras tres al sufrir "unos impagos bastante fuertes". "Tuve que liquidar los activos de la empresa para hacer frente al pago de las facturas, de la Seguridad Social, de las nóminas...", ha manifestado José Antonio C. M.

"Compensar"

Por eso se puso en contacto con el administrador de un concesionario de maquinaria con el que había contraído varias deudas, de tal forma que se acordó "compensar" esos impagos con la subasta de cuatro máquinas. Y de estos mismos trámites se encargó el propio acreedor a la hora de contactar con Euro Auctions SL, una subastera de maquinaria con sede en Zuera donde comprobaron que las unidades no presentaban "ningún cargo", incluida la máquina en cuestión que ha convertido en objeto de debate para el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo.

Desde BNP Paribas han insistido en que el contrato de leasing estaba "pendiente de finalizar" cuando se realizó esa venta, por lo que el banco todavía era propietario de una máquina de la que constaban "impagadas" dos o tres cuotas de las 60 que se firmaron en su día. "Esa excavadora estaba depositada en las instalaciones de una subastera cuando era propiedad nuestra. Después de que conociéramos eso, le advertí (al acusado) de que iríamos a denunciar estos hechos", ha declarado por videoconferencia un empleado de la entidad bancaria.

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Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de dos años y tres meses de cárcel por un delito de apropiación indebida al considerar que el acusado operó con "un bien del que no era titular". Es una acusación que por otro lado ha negado su abogado defensor, Eduardo Díez Larrea, a la hora de defender su absolución y, alternativamente, plantear una condena con tres atenuantes: dilaciones indebidas, reparación del daño y buena fe procesal. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza.