Detenido en Zaragoza por acosar y amenazar a varias mujeres con insultos racistas delante de menores
La Policía Nacional arrestó al presunto autor después de que siguiera a varias víctimas entre la avenida de Madrid y el paseo Calanda, donde llegaron a refugiarse en un establecimiento por miedo.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito de odio y amenazas graves después de, supuestamente, acosar, insultar y amenazar a varias mujeres por razón de su origen en plena calle y en presencia de varios menores.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 12 de abril, cuando varias llamadas alertaron de la presencia de un individuo que estaba persiguiendo a un grupo de mujeres desde la avenida de Madrid hasta las inmediaciones del paseo Calanda. Según relataron las víctimas, el hombre comenzó a seguirlas sin que mediara provocación alguna, mientras lanzaba insultos de carácter racista y llegaba incluso a proferir amenazas de muerte.
La situación generó un fuerte clima de miedo y tensión entre las mujeres, que se vieron obligadas a buscar refugio en un establecimiento hasta la llegada de los agentes. La escena, además, se produjo delante de menores de edad, entre ellos hijos de las propias víctimas y un bebé en carrito, una circunstancia que aumentó todavía más la angustia vivida en esos momentos.
Tras recibir el aviso, los agentes desplegaron una rápida actuación y lograron localizar al presunto autor en las inmediaciones. Según ha informado la Policía Nacional, el hombre mantenía una actitud agresiva y continuó realizando expresiones de odio, por lo que finalmente fue arrestado.
La investigación permitió además comprobar que el detenido ya había protagonizado otros incidentes similares a lo largo de esa misma tarde en distintos puntos de Zaragoza, lo que obligó también a la intervención policial en otras ocasiones.
Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su libertad con cargos.
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