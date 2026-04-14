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Detenido en Zaragoza por robar un patinete de alquiler valorado en casi mil euros

El detenido había alquilado el patinete eléctrico en septiembre del año 2025 y no lo devolvió tras finalizar el contrato

Un policía local de Zaragoza con dos patinetes eléctricos

Un policía local de Zaragoza con dos patinetes eléctricos / ÁNGEL DE CASTRO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de apropiación indebida de un patinete eléctrico perteneciente a una empresa de alquiler. Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre de 2025, cuando el ahora detenido formalizó el alquiler de un patinete eléctrico, no procediendo a su devolución una vez finalizado el periodo contratado.

Pese a los reiterados intentos de la empresa por recuperar el vehículo, tanto por vía telefónica como mediante mensajería, el cliente hizo caso omiso, generando además una deuda de 287,40 euros. El pasado 13 de abril, el responsable de la empresa localizó al individuo circulando con el patinete por la vía pública, iniciando su seguimiento mientras alertaba al CIMACC 091. Los agentes lograron interceptarlo en la confluencia de las calles Violante de Hungría y San Juan Bosco, procediendo a su detención.

El patinete, valorado en 800 euros, fue recuperado y trasladado a dependencias policiales para su posterior entrega a su legítimo propietario y el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.

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