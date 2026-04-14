La Policía investiga el hallazgo de un cadáver cerca del río Gállego en Zaragoza

La Policía Nacional está investigando el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones del río Gállego en Zaragoza. Ha sido sobre las 18.00 horas cuando se ha recibido el aviso por parte de un viandante que ha encontrado el cuerpo. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se han limitado a confirmar que se ha establecido un operativo en la zona en el que participa el Grupo de Homicidios y el Grupo de Desaparecidos.

(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).