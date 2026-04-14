Un vecino de Alfajarín, sobre la incautación de 12 gramos de speed: "Eran las fiestas del pueblo"

En vísperas de las Fiestas de San Isidro, un vecino de Alfajarín, Ángel M. F., adquirió 12 gramos de speed para consumir junto a cuatro amigos a lo largo del fin de semana. Es lo que ha manifestado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza a la hora de convencer al tribunal de que esa droga no estaba destinada a la venta sino al consumo entre los cinco amigos, aunque nunca llegó a ninguno de ellos porque la Guardia Civil interceptó su vehículo e intervino la sustancia en una riñonera. "Esa misma semana eran las fiestas del pueblo y el speed era para un grupo de amigos que nos juntamos", ha asegurado este varón en el juicio celebrado ante la Sección Sexta.

Así lo ha reconocido también uno de esos amigos al precisar que cada uno de ellos aportó 50 euros para adquirir los 12 gramos de speed, los cuales iban a repartirse a razón de unos 2,5 gramos para cada uno. "Una semana antes de fiestas teníamos planeada una comida y ahí decidimos entre todos poner 50 euros para comprar speed. Claramente lo íbamos a consumir en casa", ha señalado el testigo a preguntas del fiscal, ante quien también ha asegurado que, "depende cómo te afecte la agitación", una persona puede consumir "unos 2,5 gramos en un día".

Junto a él también han comparecido los tres guardias civiles que participaron en la detención de Ángel M. F., a quien interceptaron en un camino entre La Puebla de Alfindén y Villamayor de Gállego. Porque observaron a un vehículo detenido en la cuneta, por lo que se acercaron "a ver lo que pasaba". "Estábamos realizando servicio de seguridad ciudadana y en el interior del vehículo se encontraron dos envoltorios de plástico con supuestamente speed", ha recordado uno de los tres agentes.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de tres años y nueve meses de cárcel además del pago de una multa de 900 euros al considerar que la sustancia intervenida se mueve en "un margen de 25 días de consumo", "lo que desborda los límites jurisprudenciales" según ha expuesto el fiscal en el trámite de los informes. Es una acusación que ha negado su abogada defensora, Eva María Parra, al solicitar la absolución. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.