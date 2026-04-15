Un accidente entre un camión y un tráiler deja dos heridos leves en la A-2, a la altura de la Almunia

Dos personas han resultado heridas leves este miércoles 15 de abril en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-2, en sentido Zaragoza, a la altura del kilómetro 272, dentro del término municipal de La Almunia de Doña Godina. En el siniestro se han visto implicados un camión rígido y un tráiler.

Según han informado fuentes de la DPZ, el aviso del accidente se ha recibido en torno a las 15.39 horas, momento en el que se ha activado el operativo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque provincial de bomberos de La Almunia, dependientes de la Diputación de Zaragoza.

Los bomberos han intervenido con un vehículo de intervención rápida, una bomba pesada urbana y una furgoneta de riesgo químico, que ha llevado a cabo labores de limpieza de gasóleo derramado en la calzada para evitar riesgos adicionales para la circulación.

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En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios del 061, que han atendido a los dos heridos, ambos con carácter leve, sin que haya sido necesario, por el momento, su traslado en estado grave.