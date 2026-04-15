El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano

La Policía Nacional ya ha identificado el cadáver que ayer por la tarde fue hallado en la ribera del río Gállego a su paso por Zaragoza. Se trata de Ares Miguel Tiziano, un joven de origen nicaragüense del que nada se sabía desde que el 20 de noviembre de 2025 abandonara su domicilio en Zaragoza. Así lo han podido certificar los agentes de Policía Científica que trabajaban en la identificación del cadáver desde que, sobre las 18.00 horas de ayer, un viandante alertara del hallazgo de un cuerpo sin vida en la desembocadura del río Gallego.

De esta forma se ha puesto punto y final a casi cinco meses de investigación para dar con el paradero de Ares Miguel Tiziano, de 20 años de edad. En el momento de la desaparición vestía una sudadera de color negro y vaqueros además de unas deportivas de Adidas y una bandolera de Nike. A través de las redes sociales, su madre informó de que tenía diagnosticado Trastorno Espectro Autista (TEA) y detalló que sufría “una depresión”. Por eso mismo, el Grupo de Desaparecidos catalogó su desaparición como inquietante desde el primer momento hasta que estos mismos investigadores se desplazaron ayer a la zona al encajar varios indicios con las pesquisas abiertas por este joven de 20 años.

Y la identificación de sus compañeros de Policía Científica ha permitido en las últimas horas certificar que se trata de Ares Miguel Tiziano, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición sin signos de violencia. En cualquier caso, el cadáver fue trasladado por un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia, tal y como autorizó el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.

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A lo largo de los últimos meses se habían impulsado varios dispositivos de búsqueda en las aguas del río Ebro, unos operativos que ha dirigido la Policía Nacional pero en los que también ha participado la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha coincidido que en estas mismas intervenciones también se buscaba a otro joven, Pablo Cebolla, un vecino de Alhama de Aragón que permanece en paradero desconocido desde mediados del mes de febrero.