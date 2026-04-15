Condenada una pareja por vender speed y cocaína en Zaragoza: 5 años de cárcel y multas de 90.000 euros

Una pareja, Arturo Wilson G. S. y Tamar G. A., han sido condenados esta semana por vender speed y cocaína desde un piso de la calle José Pellicer, en el barrio de San José. En el caso del varón ha aceptado una pena de tres años de cárcel y una multa de 60.000 euros mientras que la mujer ha aceptado una pena de dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros tal y como se desprende del acuerdo suscrito en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ambos reconocieron que se dedicaban al tráfico de drogas en los primeros meses del año pasado. Porque en ese mismo domicilio hallaron 127 gramos de speed y 120 gramos de cocaína además de pequeñas cantidades de otras sustancias estupefacientes.

Es una investigación que llevó a cabo el Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes al tener conocimiento de la venta de droga desde esta vivienda. Y pronto se confirmaron sus sospechas. Entre el 17 de febrero y el 17 de marzo realizaron varias vigilancias que les permitieron incautar speed y cocaína a diversos compradores, así que el 18 de marzo realizaron un registro domiciliario que les permitió intervenir una considerable cantidad de speed y cocaína además de otras sustancias estupefacientes.

La droga intervenida

En total se incautaron 126 gramos de speed, 120 gramos de cocaína, varias pastillas de éxtasis y unos pocos gramos de resina de cannabis según se detalla en el escrito de acusación que ha formulado el ministerio fiscal. En este mismo documento se hace constar que los agentes encontraron diversos útiles necesarios para la preparación y la distribución de la droga como, por ejemplo, dos básculas de precisión y alambres para cerrar las dosis. También se intervino una pistola Astra y unos 700 euros en efectivo.

Desde entonces permanece en prisión Arturo Wilson G. S., por lo que este lunes fue trasladado desde la cárcel de Zuera hasta la Audiencia Provincial de Zaragoza para comparecer en la vista oral que se había señalado a las 10.30 horas. Pero no fue necesaria la celebración del juicio una vez que la Fiscalía y los abogados defensores alcanzaron un acuerdo que permitió rebajar la condena de cuatro años y seis meses de prisión que se solicitaba inicialmente para este varón, pues la de su pareja se mantuvo igual. De esta forma dictó in voce la sentencia el presidente del tribunal adscrito a la Sección Primera, el magistrado Alfonso Ballestín.