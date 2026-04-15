Condenado por romper una botella de cristal en la cabeza de un joven en Zaragoza

Un joven nicaragüense, Steven Eduardo J. C., ha aceptado este miércoles una pena de dos años de cárcel por romper una botella de cristal en la cabeza de un joven colombiano con el que había estado de fiesta en un domicilio de Las Delicias. Son unos hechos que este varón de 24 años ha reconocido en la Plaza número 1 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde se ha acordado la suspensión de la condena -no ingresará en prisión- a cambio de que abone los 400 euros de indemnización a la víctima. Porque el perjudicado sufrió una herida en la frente por la que recibió una decena de puntos de sutura tras esta agresión que tuvo lugar el 9 de mayo de 2025 en la calle Nicanor Villalta.

Es la condición que ha puesto el juez en una sentencia de conformidad a la que ha dado el visto bueno Steven Eduardo J. C. tras el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y sus abogados defensores, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Entre otras medidas accesorias también consta una orden de alejamiento de 200 metros durante cuatro años según se ha acordado en la vista señalada a las 09.30 horas. Y deberá hacer frente al abono de las costas procesales del procedimiento judicial que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.

Una botella de cristal

Se trata de un delito de lesiones que Steven Eduardo cometió sobre las 07.00 horas del 9 de mayo de 2025 en la calle Nicanor Villalta. En un piso del bloque del número 14 habían estado de fiesta el agresor y la víctima junto a cuatro amigos hasta que una discusión entre ambos escaló en intensidad y les llevó a la calle. Y, en un momento dado, el acusado lanzó una botella de cristal a la cabeza de su adversario.

Tras la agresión se dio a la fuga en un taxi al mismo tiempo que la sala del 091 recibió una llamada en la que se informaba de este violento episodio. De esta forma se activaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes se entrevistaron con los testigos a la hora de recabar información sobre lo sucedido y por eso se dirigieron al domicilio del acusado, en la calle Don Pedro de Luna, al sospechar que podría haber llegado hasta allí. En esta misma vivienda le encontraron y le detuvieron mientras una ambulancia había trasladado al herido hasta el hospital Universitario Miguel Servet.