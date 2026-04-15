Detenido en Zaragoza tras entrar a robar en un bar de Delicias y esconderse bajo un coche

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un establecimiento hostelero del barrio de Delicias, en Zaragoza.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 12 de abril, cuando se recibió una llamada en el 091 que alertaba de la presencia de un intruso en un bar situado en la calle Teodoro Iriarte Reinoso.

Al llegar, los agentes comprobaron que una de las ventanas del establecimiento había sido fracturada y observaron a un individuo en actitud sospechosa en las inmediaciones quien, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera. Fue finalmente localizado oculto bajo un vehículo estacionado en las proximidades, y fue detenido.

En el interior del local los agentes constataron daños en la ventana de acceso, así como el interior revuelto y la caja registradora forzada. No obstante, el propietario manifestó que no se había sustraído dinero, ya que el establecimiento no disponía de efectivo en ese momento debido a un hecho similar ocurrido días antes.

Las investigaciones posteriores, desarrolladas por el Grupo de Policía Judicial, permitieron vincular al detenido con otros similares cometidos en el mismo establecimiento semanas atrás, gracias al análisis de varios vestigios.

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El detenido, con antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, y quedó posteriormente en libertad con cargos.