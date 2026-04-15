Heridos cinco montañeros tras sufrir un resbalón en Peña Telera (Huesca)

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado y evacuado a cinco montañeros heridos, que han sufrido un accidente mientras realizaban una ruta en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Talera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca (Huesca), que ha consistido en un resbalón de dos cordadas --una de tres u otra de dos personas--, que han caído posteriormente.

Los heridos son cinco hombres, de entre 22 y 40 años, todos ellos vecinos de La Jacetania, ha informado la Guardia Civil. El aviso se ha recibido a las 09.30 horas de este miércoles y se ha activado al Greim de Panticosa y Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para atender a los heridos, de diversa consideración.

Tras localizar a los montañeros accidentados, los médicos del 061 los han atendido 'in situ' en el lugar del siniestro, desde donde han sido trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa, donde han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112, que ha llevado a dos de ellos a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza.

Noticias relacionadas

El resto de los heridos han sido trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, uno de ellos por la Unidad Aérea y los otros dos en ambulancia.