Un conductor circula con la ITV caducada en Zaragoza y la Policía le interviene 15 gramos de cocaína

No pasar la ITV nunca le podría haber salido tan caro a un conductor a quien la Policía Local le dio el alto este lunes por la tarde en el paseo Echegaray en Zaragoza. Porque los agentes hallaron unos 15 gramos de cocaína en el interior del turismo además de diversos útiles para la preparación y la distribución de la droga en pequeñas cantidades. Por eso se detuvo a este vecino de Pinseque por un delito contra la salud pública al tratarse de una cantidad que excede a la legalmente establecida para autoconsumo.

Fue sobre las 17.45 horas de este lunes día 13 de abril cuando una patrulla interceptó a este turismo al presentar la ITV caducada. Y la sorpresa de los agentes fue mayúscula cuando registraron el turismo y encontraron 15 gramos de cocaína. Pero no fue lo único que les sorprendió porque entre otros efectos también intervinieron una báscula de precisión para pesar la droga. De esta forma se procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a lo largo de la tarde de ayer pasó a disposición judicial ante el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro entregó el atestado instruido de la mano de la Policía Local.

Apenas 24 horas, otra patrulla de la Policía Local detuvo a un conductor de 48 años por causar un accidente de tráfico con heridos mientras circulaba bajo los efectos del alcohol. En la prueba de alcoholemia, de hecho, este varón arrojó un resultado positivo de 0,98mg/l, una situación de embriaguez de la que fueron testigos los mismos agentes una vez que lo encontraron tambaleándose y apoyado sobre su propio turismo.