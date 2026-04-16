Detenido un okupa que se había atrincherado en un piso de Zaragoza tras una discusión con sus vecinos
El suceso ha causado un gran revuelo en el barrio zaragozano con muchos curiosos observando lo sucedido en la avenida de Santa Isabel
El Equipo de Negociadores ha resuelto con éxito la detención de un okupa en la avenida de Santa Isabel (52), en Zaragoza, tras un altercado con unos vecinos de este mismo inmueble. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han confirmado a este diario que el detenido se había atrincherado en su vivienda tiempo después de un primer enfrentamiento que había protagonizado el mismo okupa en la tarde de este jueves día 16 de abril. Por el momento se desconocen más detalles de este suceso que ha reunido a numerosos vecinos del barrio de Santa Isabel en las inmediaciones.
En el operativo han participación varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, entre ellas, cinco patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y un furgón de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) además del Equipo de Negociadores. Y en torno a las 19.00 horas se ha conducido al detenido hasta el vehículo policial para trasladarlo a dependencias policiales mientras los investigadores comienzan a instruir el atestado. Porque los agentes han llegado a acudir en una primera ocasión a este mismo inmueble pero han marchado al controlar la situación, la cual ha comenzado el detenido.
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