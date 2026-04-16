Juzgado por un robo de embutido en el Mercadona de Utebo: "Creo que lo pagué y todo"

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha enjuiciado este jueves una tarde de lo más ajetreada que comenzó con el robo de embutidos en un Mercadona de Utebo y que acabó con el presunto ladrón accidentado en una acequia tras darse a la fuga. Es lo que ha expuesto el encargado del supermercado y los policías locales que participaron en la detención de J. A. C. R., un varón de 53 años a quien sorprendieron sin carnet de conducir porque se le había retirado unos meses atrás. Es, de hecho, el único delito que ha reconocido el acusado porque ha negado el robo -"yo creo que pagué y todo", ha dicho- y ha defendido que no recuerda nada de esa huida porque estaba "totalmente nervioso" aquella tarde del 14 de abril de 2025.

"Una compañera me dijo que le parecía que (el acusado) se había metido algo en la chaqueta y le acerqué un carro para que dejara todo, pero se empezó a poner muy agresivo y sacó una navaja desplegable. Me dijo que saliera fuera que me iba a dar un puñalón y me aparté para atrás instintivamente y le dejé marchar", ha declarado el encargado de este supermercado, quien avisó a un policía local fuera de servicio que se encontraba en la línea de caja para pagar su compra.

"Intentó atropellarme"

En el juicio señalado a las 10.00 horas de este jueves, precisamente, ha comparecido este mismo agente para detallar su actuación a la hora de intentar retener a este mismo ladrón. Pero no lo consiguió. "Me identifiqué como policía y empezó un forcejeo, pero se metió en el coche e intentó atropellarme y se dio a la fuga. Me tuve que echar a un lado porque arrancó con la puerta abierta", ha manifestado el policía local en alusión a la intervención que protagonizó en el aparcamiento del supermercado.

Es una embestida de la que fueron testigos sus compañeros que sí que se encontraban de servicio, quienes se dirigieron al lugar de los hechos tras recibirse el aviso por parte del encargado del establecimiento comercial. Por eso iniciaron la persecución de J. A. C. R. hasta que el vehículo "saltó por encima de una acequia" según han detallado estos agentes ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello. Y en el asiento del copiloto viajaba su por entonces pareja, una mujer identificada bajo las iniciales de Y. B. M. que ha aceptado una condena de 45 jornadas de trabajos sociales como cooperadora necesaria del delito de conducción sin carnet al tratarse de la propietaria del turismo.

Por todo ello, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia o intimidación, otros dos años y seis meses de cárcel por un delito de conducción temeraria, diez meses de cárcel por un delito de negativa a someterse al control de drogas y ocho meses de cárcel por un delito de conducción sin permiso. De todos ellos, el único delito que reconoce el abogado defensor, Abel Sancho, es el de conducción sin permiso al solicitar 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad. "Yo creo que pagué y todo y cuando salí me encontré con que había una persona chillándole a mi compañera. Ya con los nervios no sé ni por donde fui, sé que al final tuve un accidente porque me iban dando por atrás con el coche", ha declarado el acusado en último lugar.