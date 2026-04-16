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La familia de Pablo Cebolla suspende la próxima batida con barcas por el río Ebro

Los familiares del joven desaparecido denuncian "los problemas" y "las trabas" para facilitar su colaboración de la Policía

Imagen de la batida del pasado sábado día 11 de abril en los galachos de La Alfranca.

Imagen de la batida del pasado sábado día 11 de abril en los galachos de La Alfranca. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

La familia de Pablo Cebolla ha decidido suspender la batida con barcas que se iba a realizar este sábado por la mañana en las aguas del río Ebro a su paso por Zaragoza. Es una decisión que ha adoptado la familia del joven desaparecido por "los problemas" y "las trabas" que a su juicio se están encontrando a la hora de facilitar su colaboración con la Policía, cuyo Grupo de Desaparecidos dirige la investigación desde mediados del mes de febrero una vez que en la madrugada del viernes día 13 se perdió la pista de este vecino de Alhama de Aragón al caer al río.

Porque la idea era sumergirse en el cauce del río Ebro a bordo de barcas a motor para "visualizar el fondo" del río con sondas y sónares. "Las circunstancias del río no permitían barrer el fondo, motivo por el cual se decidió que los efectivos abandonasen la búsqueda", han subrayado los organizadores de la batida sobre el motivo con el que pretendían desarrollar este operativo, apenas una semana después de que el sábado día 11 de abril ya organizaran una jornada de búsqueda en los galachos de La Alfranca.

"Siguen paralizados"

"Seguimos sin tener noticias de que Policía Nacional o Bomberos estén metidos en el agua ahora que la situación del río es óptima. A la vista está que sacar drones no es suficiente. Seguimos desinformados y siguen paralizados (...) Desde la familia de Pablo queremos expresar nuestra máxima frustración y abandono por parte de las autoridades", han trasladado estas mismas fuentes.

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Con la familia, precisamente, se puso en contacto la Policía este mismo martes para comunicarles que el cadáver hallado en la ribera del río Gallego, cerca de la desembocadura en el río Ebro, no pertenecía a Pablo Cebolla. Y es que se trataba de otro joven que permanecía desaparecido desde el 20 de noviembre de 2025: Ares Miguel Tiziano.

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