La jueza archiva la denuncia por delito de odio a cuatro mujeres musulmanas en Zaragoza

La jueza ha dado 'carpetazo' a las pesquisas abiertas contra un varón venezolano de 48 años por un delito de odio contra cuatro mujeres musulmanas, a quienes llamó "marroquís de mierda" este domingo por la tarde en el barrio de Las Delicias. Es un auto de archivo provisional de la causa que dictó la magistrada María José Moseñe el mismo día -el lunes- en el que la Policía puso a F. K. K. a disposición de la titular de la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, apenas 24 horas después de que se le detuviera por un delito de amenazas y otro de delito de odio.

"De lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa (...), por lo que procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones y, no existiendo diligencias pendientes de ejecutar, el archivo de la causa", recoge el auto dictado por la magistrada Moseñe este lunes día 13 de abril, un día antes de que la Jefatura Superior de Policía de Aragón informara de esta actuación policial a través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

Amenazas e insultos

Porque a F. K. K. se le detuvo el domingo por la tarde, sobre las 20.00 horas, cuando cuatro mujeres llamaron a la sala del 091 para informar de que un varón les estaba persiguiendo desde el inicio de la avenida Madrid hasta el paseo Calanda, "amenazándolas e intentando agredirlas" según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario. A los agentes les informaron de que este varón les había gritado "marroquís de mierda", "moras", "putas" u "os voy a matar" en presencia de sus hijos menores de edad, lo que les llevó a refugiarse en un establecimiento de comida rápida.

En los alrededores pudieron dar el paradero de F. K. K., a quien encontraron tumbado en el suelo gritando "moros de mierda me han pegado". Y es que a los agentes les explicó que un magrebí le había propinado un golpe en el costado izquierdo. Es el mismo varón que a lo largo de esa misma tarde estuvo profiriendo "amenazas" y causando "desórdenes" en la calle Delicias según reseñaron los efectivos policiales.