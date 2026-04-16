Varias organizaciones ecologistas piden la anulación definitiva del Clúster del Maestrazgo en pleno caso Forestalia

Varias organizaciones ecologistas han exigido este jueves la anulación definitiva del clúster eólico del Maestrazgo en Teruel y la aplicación de la ley ante las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), actualmente bajo investigación.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España, junto con las organizaciones aragonesas ANSAR, Ecodes y Fundación para la conservación del quebrantahuesos, han indicado en un comunicado que las DIA otorgadas al proyecto han permitido la tramitación de 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico que afecta gravemente a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos.

Han advertido además de que estos hechos confirman las advertencias que la sociedad civil lleva años trasladando sobre el posible incumplimiento de los estándares ambientales en la aprobación del proyecto.

El comunicado también señala otros proyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón que se encuentran judicializados, en distintas fases de tramitación o ya en operación, y que evidencian malas prácticas en la planificación renovable en referencia a la fragmentación de proyectos para eludir la evaluación estatal, la ausencia de estudios acumulativos, cambios de uso en suelos incendiados o modificaciones sustanciales no evaluadas.

Las entidades subrayan que estas prácticas dañan la credibilidad de la transición energética, alimentan el rechazo social a las renovables y perjudican al sector que cumple con la legalidad.

A su juicio, el despliegue democrático de la transición energética "no puede estar en manos solo de las decisiones de mercado", por lo que consideran que es hora de que las malas praxis sean "prohibidas y perseguidas" y que las buenas prácticas sean "obligatorias".

Las organizaciones valoran el compromiso del Gobierno de presentar antes del 20 de junio una propuesta de criterios, coordinado con las comunidades autónomas, para las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR), pero exigen que su diseño garantice la exclusión vinculante de media a máxima, los corredores ecológicos y las zonas clave para la conectividad y la conservación de especies vulnerables, especialmente aves.

Piden asimismo priorizar el uso de suelos artificiales y degradados —cubiertas industriales, aparcamientos, vertederos, polígonos— y asegurar una amplia participación ciudadana en el proceso.

Para las instalaciones de mayor tamaño, las organizaciones reclaman mecanismos de participación ciudadana reforzada desde las fases tempranas del proyecto, que vayan más allá de la declaración responsable prevista en el RDL 7/2026 y que no se limiten a la mera información a propietarios y administraciones locales.

Las organizaciones firmantes defienden que es posible un despliegue renovable ágil y compatible con la protección del territorio y la biodiversidad, siempre que se sustente en una ordenación territorial participada, en la coordinación con la planificación de redes eléctricas, y en el impulso de las comunidades energéticas, el autoconsumo y las medidas de eficiencia y suficiencia.