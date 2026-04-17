Cinco detenidos por la 'estafa de los likes' en Zaragoza: prometían trabajo bien pagado por dar 'me gusta' en las redes
La suma de los perjuicios económicos a las víctimas superó los 6.000 euros
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cinco personas residentes en las provincias Tarragona, Álava y Granada por estafar presuntamente más de 6.000 euros a dos víctimas residentes en Zaragoza y Córdoba a las que captaron mediante ofertas de empleo fraudulentas, en las que se les prometía ingresos económicos a cambio de realizar acciones simples en internet, como podían ser dar 'me gusta' a publicaciones en perfiles de instragram y otras redes sociales.
Para ello, los ciberdelincuentes contactaron a través de plataformas de mensajería con las víctimas, que se encontraban en situación de desempleo, ofreciendo trabajos simples y bien remunerados, a través del teletrabajo, ofertando sueldos altos por unas horas reducidas, exigiendo celeridad e inmediatez a la hora de aceptar la oferta laboral alegando que si no lo hacen ya tienen otros candidatos preseleccionados a la espera y procederían a su descarte.
El modus operandi coincide en ambos casos, ya que siempre solicitan de las víctimas una cantidad de dinero por adelantado a través de bizum o de transferencias inmediatas, indicando que dicho dinero se recuperará más adelante, pero a la hora de obtener los rendimientos del trabajo los ciberdelincuentes solo abonan pequeñas cantidades como gancho a la vez que solicitan nuevos ingresos para desbloquear otros saldos pendientes, hasta que las víctimas se percatan que están siendo engañadas y por lo tanto siendo víctimas de esta estafa. En los dos casos investigados la suma de los perjuicios económicos a las víctimas superó los 6.000 euros.
La investigación se puso en marcha a partir de las denuncias presentadas por las dos víctimas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Se analizaron las comunicaciones entre los perjudicados y los ofertantes de empleo y rastreó la trazabilidad del dinero transferido por las dos víctimas, lo que permitió la plena identificación de los presuntos autores.
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias, por trabajos fáciles y sin riesgo. Evitar aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales --Telegram, Whatsapp, Tik Tok--. Tampoco enviar dinero a terceros desconocidos para llevar a cabo inversiones o para desbloquear otros pagos.
Además, insta a recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es la cuenta de destino, teléfonos destinatarios de Bizum, nombres de usuarios y grupos de Telegram.
- Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
- La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de 'patético y vergonzoso
- Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
- Rubén Díez, jugador del Ceuta: 'Fui socio, estuve en las finales de Montjuïc y el Bernabéu... La situación ahora es muy jodida, no nos vamos a engañar
- Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del 'motivo de alegría' al 'colapso en Zaragoza
- La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
- Detenido un okupa que se había atrincherado en un piso de Zaragoza tras una discusión con sus vecinos